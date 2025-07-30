Правнук Левитана объяснил рост интереса к жизни «главного голоса СССР»

«Именно это, по моему мнению, поможет наиболее полно раскрыть образ Юрия Борисовича. И, что самое важное, это позволит избежать искажения фактов из жизни моего прадеда и не даст возможности использовать его личность лишь для привлечения внимания. Я внимательно слежу за этим процессом. Повторюсь, в современных геополитических условиях это особенно важно», — сказал Артур Левитан.