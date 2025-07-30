Правнук Левитана объяснил рост интереса к жизни «главного голоса СССР»

Продюсер Рубен Дишдишян заявил о планах начать съемки биографического фильма о молодости знаменитого советского диктора, «Голоса Победы» Юрии Левитане, работа над которым длится уже около 10 лет. Сценарий уже готов. На главную роль претендует актер Марк Эйдельштейн, известным по оскароносному фильму «Анора».
Aif.ru поговорил с правнуком Левитана Артуром и узнал, как тот относится к съемкам фильма про своего прадеда.
Интерес к Левитану растет.
«Я с одобрением отмечаю, что интерес к моему прадеду Юрию Борисовичу Левитану с течением времени не ослабевает, а наоборот, усиливается. В современных условиях особенно важно сохранять память о тех, кто служил образцом истинного патриотизма», — отметил Артур Левитан.
Собеседник aif.ru добавил, что не знаком лично с Дишдишяном, но хотел бы встретиться с ним перед тем, как начнутся съемки.
«Если у него есть интерес к личности моего великого прадеда, было бы полезно встретиться, чтобы избежать искажения фактов о жизни Юрия Борисовича и вместе понять, как сделать эту историю по-настоящему достойной. Для меня это очень важно», — подчеркнул Артур Левитан.
Кто должен играть Левитана в молодости.
На роль Левитана рассматривался Константин Хабенский, но актер не подошел по возрасту. В сценарии советскому диктору 27 лет, а Хабенскому уже исполнилось 53 года. Поэтому на его месте может оказаться Марк Эйдельштейн. Сам актер пока не комментировал предложение.
По мнению правнука диктора, Левитана должен играть актер, который искренне разделяет ценности патриотизма и уважает историю нашей страны.
«Именно это, по моему мнению, поможет наиболее полно раскрыть образ Юрия Борисовича. И, что самое важное, это позволит избежать искажения фактов из жизни моего прадеда и не даст возможности использовать его личность лишь для привлечения внимания. Я внимательно слежу за этим процессом. Повторюсь, в современных геополитических условиях это особенно важно», — сказал Артур Левитан.
Чем занимается правнук Левитана.
Артур пишет статьи о прадеде, собирая воспоминания его коллег и друзей. Эти рассказы он хочет объединить в книгу.
«В работе находится книга о Юрии Левитане, в которой собрано множество ранее не публиковавшихся фактов. Конкретная дата выхода пока не определена», — сказал он aif.ru.
Также Артур Левитан утверждал, что пробовал работать на федеральном канале в роли ведущего. Но столкнувшись с некими трудностями, отошел от этого и погрузился в разработку программного обеспечения.