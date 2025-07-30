Суд оставил Джигурду без наследства

Речь идет о наследстве бизнесвумен Людмилы Браташ, которая скончалась в 2016 году. Она была близкой подругой Джигурды и его жены Марины Анисиной и, по их словам, завещала им свое имущество. Однако у Браташ была родная сестра Светлана Романова, которая также претендует на наследство. Суд признал именно ее законной наследницей. Споры вокруг этого наследства продолжаются уже почти десять лет.