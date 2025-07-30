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Онищенко: появившиеся в городах летучие мыши переносят вирусы

В квартиру губернатора Калужской области Владислава Шапши залетела летучая мышь.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Аргументы и факты

Летучие мыши являются естественным резервуаром COVID-19, однако вряд ли та мышь, которая залетела в квартиру губернатора Калужской области Владислава Шапши, была заражена этим вирусом. Об этом aif.ru сказал эпидемиолог, академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

Ранее Шапша поделился в своем Telegram-канале историей о встрече с летучей мышью, которая залетела в его жилье и повисла на шторах. Чиновник ометил, что аккуратно поймал зверушку полотенцем и отпустил на свободу.

«Есть виды летучих мышей, которые являются естественным резервуаром COVID-19. Некоторые еще до человека не добрались, и это еще неопасно для него. Такого поголовья летучих мышей, как в том же Китае, в Средней Азии и так далее, в России нет. Живут они, конечно, больше в гротах, пещерах, ищут укромные места… А что касается заболеваний, то полдня можно перечислять вирусы, которые находятся в летучих мышах. В данном случае, думаю, достаточно того, что я назвал COVID-19», — сказал Онищенко.

При этом, добавил специалист, он бы не стал говорить, что летучая мышь, которая залетела в квартиру губернатора Калужской области, была заражена «короной».

В 2024 году сообщалось, что коронавирус был обнаружен у двух летучих мышей из Сибири и у 11 особей на Кавказе.