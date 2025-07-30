Онищенко: появившиеся в городах летучие мыши переносят вирусы

«Есть виды летучих мышей, которые являются естественным резервуаром COVID-19. Некоторые еще до человека не добрались, и это еще неопасно для него. Такого поголовья летучих мышей, как в том же Китае, в Средней Азии и так далее, в России нет. Живут они, конечно, больше в гротах, пещерах, ищут укромные места… А что касается заболеваний, то полдня можно перечислять вирусы, которые находятся в летучих мышах. В данном случае, думаю, достаточно того, что я назвал COVID-19», — сказал Онищенко.