Онищенко: появившиеся в городах летучие мыши переносят вирусы

Летучие мыши являются естественным резервуаром COVID-19, однако вряд ли та мышь, которая залетела в квартиру губернатора Калужской области Владислава Шапши, была заражена этим вирусом. Об этом aif.ru сказал эпидемиолог, академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.
Ранее Шапша поделился в своем Telegram-канале историей о встрече с летучей мышью, которая залетела в его жилье и повисла на шторах. Чиновник ометил, что аккуратно поймал зверушку полотенцем и отпустил на свободу.
«Есть виды летучих мышей, которые являются естественным резервуаром COVID-19. Некоторые еще до человека не добрались, и это еще неопасно для него. Такого поголовья летучих мышей, как в том же Китае, в Средней Азии и так далее, в России нет. Живут они, конечно, больше в гротах, пещерах, ищут укромные места… А что касается заболеваний, то полдня можно перечислять вирусы, которые находятся в летучих мышах. В данном случае, думаю, достаточно того, что я назвал COVID-19», — сказал Онищенко.
При этом, добавил специалист, он бы не стал говорить, что летучая мышь, которая залетела в квартиру губернатора Калужской области, была заражена «короной».
В 2024 году сообщалось, что коронавирус был обнаружен у двух летучих мышей из Сибири и у 11 особей на Кавказе.