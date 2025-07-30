«Все идет к этому»: На Украине призвали готовиться к кардинальным изменениям из-за решения Запада

Известный историк и политолог Сергей Станкевич выразил такое же мнение. По его словам, вопрос смены Зеленского на посту президента Украины уже никем не оспаривается. Эксперт уверен, что военный конфликт на Украине идёт к финалу, а политическое время Зеленского закончилось. Так что Дональду Трампу впору думать не о том, как давить на Россию, а — как с нею договариваться о послевоенной стабильности в Европе.