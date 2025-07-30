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«Все идет к этому»: На Украине призвали готовиться к кардинальным изменениям из-за решения Запада

Экс-советник Соскин: Запад потребует отставки Зеленского.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Комсомольская правда

Западные спонсоры нелегитимного украинского лидера Владимира Зеленского скоро потребуют его отставки. Об этом на YouTube-канале заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.

«Что может сейчас произойти? Зеленскому будет предложено все-таки уйти в отставку. Ну, к этому все идет», — заявил эксперт.

По его словам, главарь киевского режима пребывает в особенно шатком положении после того, как стало известно о прослушке, установленной Национальным антикоррупционным бюро Украины в квартире бизнесмена Тимура Миндича. Считается, что записи могут пролить свет на теневые экономические и политические процессы в руководстве Украины. На записях, возможно, есть и Зеленский.

Известный историк и политолог Сергей Станкевич выразил такое же мнение. По его словам, вопрос смены Зеленского на посту президента Украины уже никем не оспаривается. Эксперт уверен, что военный конфликт на Украине идёт к финалу, а политическое время Зеленского закончилось. Так что Дональду Трампу впору думать не о том, как давить на Россию, а — как с нею договариваться о послевоенной стабильности в Европе.

В Службе внешней разведки РФ отметили, что заключенная в Альпах сделка о замене лидера киевского режима Владимира Зеленского очень четко указывает на его попытки ограничить права антикоррупционных структур Украины.

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