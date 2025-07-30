Угрозу цунами объявили на всех Курильских островах

«Подземные толчки силой до 8 баллов ощутили в Северо-Курильске на острове Парамушир. Тревога цунами распространена на все Курильские острова», — передает слова Семеновой РИА Новости. Кроме того, синоптик подчеркивает, что магнитуда землетрясения с эпицентром в 143 километрах восточнее города Петропавловск-Камчатский составила 8.4.