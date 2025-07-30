Для россиян могут создать дополнительные сервисы помощи: инициатива нацелена на поддержку за границей

Кабмин разрабатывает цифровую платформу, нацеленную на область туризма. В Госдуме предложили усовершенствовать проект. Так, для россиян планируют создать сервисы экстренной помощи, которые могли бы поддержать граждан за рубежом, рассказал депутат Сергей Кривоносов в беседе с ТАСС.
Парламентарий пояснил, что указанные приложения хотят включить в единую цифровую платформу в области туризма. Они позволили бы оперативнее решать внештатные ситуации, происходящие с российскими туристами.
«Помимо внедрения цифровых технологий работаем над упрощением взаимодействия с консульствами: ускорением оформления временных документов при утере паспорта за рубежом, расширением полномочий консульств в части оказания помощи при имущественных инцидентах», — добавил Сергей Кривоносов.
В ГД также внесут проект о денонсации соглашения с США по утилизации оружейного плутония. Правительство рассмотрит документ 31 июля.