Для россиян могут создать дополнительные сервисы помощи: инициатива нацелена на поддержку за границей

Кабмин разрабатывает цифровую платформу, нацеленную на область туризма. В Госдуме предложили усовершенствовать проект. Так, для россиян планируют создать сервисы экстренной помощи, которые могли бы поддержать граждан за рубежом, рассказал депутат Сергей Кривоносов в беседе с ТАСС.