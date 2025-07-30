На Камчатке после сильного землетрясения развернули региональный штаб

Правительство Камчатского края развернуло региональный штаб. Такое решение принято по поручению губернатора края Владимира Солодова.
Как уточняется, региональный штаб будет координировать действия ведомств и служб после серии сильных подземных толчков.
«Специалисты штаба координируют действия всех служб и организаций, ответственных за обеспечение безопасности и оказание помощи населению», — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале правительства Камчатского края.
Ранее сообщалось, что на Камчатке после землетрясения зафиксировали волну цунами высотой 3−4 метра.