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На Камчатке после сильного землетрясения развернули региональный штаб

Правительство Камчатского края развернуло региональный штаб.

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Правительство Камчатского края развернуло региональный штаб. Такое решение принято по поручению губернатора края Владимира Солодова.

Как уточняется, региональный штаб будет координировать действия ведомств и служб после серии сильных подземных толчков.

«Специалисты штаба координируют действия всех служб и организаций, ответственных за обеспечение безопасности и оказание помощи населению», — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале правительства Камчатского края.

Ранее сообщалось, что на Камчатке после землетрясения зафиксировали волну цунами высотой 3−4 метра.