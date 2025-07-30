Супругов осудили на 15 и 17 лет за передачу сведений украинской разведке

Следствие установило, что в мае 2023 года Егорова через мессенджер связалась с представителем главного управления разведки Минобороны Украины и получила задание собирать данные о военных объектах в Москве и Подмосковье. В течение последующих месяцев она скрытно фотографировала и снимала на видео здания и сотрудников Минобороны и Росгвардии. Коротич сопровождал жену.