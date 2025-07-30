Страховые пенсии увеличат работающим пенсионерам в Иркутской области

«Размер августовской прибавки к пенсии у каждого пенсионера индивидуальный. Он зависит от суммы уплаченных страховых взносов и стоимости пенсионного коэффициента, установленного к выплате. Максимально можно получить три пенсионных коэффициента. Стоимость коэффициента зависит от года, в котором гражданин оформил пенсию», — отметил управляющий Отделением СФР по Иркутской области Алексей Макаров.