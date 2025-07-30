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Страховые пенсии увеличат работающим пенсионерам в Иркутской области

В Иркутской области автоматически проиндексируют страховые пенсии более 164 тысячам трудящихся пенсионеров региона, начиная с первого августа текущего года.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Freepik

Об этом irk.aif.ru сообщили в пресс-службе СФР по Иркутской области.

Увеличение коснется всех категорий получателей страховых пенсий — лиц пожилого возраста, инвалидов и семей, потерявших кормильцев. Индексация произойдет благодаря поступлениям страховых взносов от работодателей за прошлый год.

«Размер августовской прибавки к пенсии у каждого пенсионера индивидуальный. Он зависит от суммы уплаченных страховых взносов и стоимости пенсионного коэффициента, установленного к выплате. Максимально можно получить три пенсионных коэффициента. Стоимость коэффициента зависит от года, в котором гражданин оформил пенсию», — отметил управляющий Отделением СФР по Иркутской области Алексей Макаров.

Дополнительных заявлений от самих пенсионеров не потребуется, поскольку процедура осуществляется автоматически. Выплата новых сумм начнется в августе согласно установленному графику.