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В Самаре в возрасте 100 лет ушел из жизни ветеран войны Александр Любимов

На 101-м году жизни ушёл из жизни самарский ветеран Великой Отечественной войны Александр Владимирович Любимов.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»

На 101-м году жизни ушёл из жизни самарский ветеран Великой Отечественной войны Александр Владимирович Любимов.

В строчках истории остался человек, прошедший суровые испытания войны и сохранивший достоинство, стойкость и любовь к Родине до глубокой старости.

За мужество и отвагу на фронте он был удостоен орденов Красной Звезды и Отечественной войны II степени, а также медалей «За боевые заслуги» и «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941−1945 гг.».

«Еще в апреле, накануне Дня Победы, мы встречались с Александром Владимировичем — я вручал ему удостоверение почетного гражданина Самары. Он был собран, твёрдо держался, и в его глазах читалась та непоколебимая сила, которая отличает поколение Победителей. Каждая утрата в этом кругу — невосполнима», — написал мэр Самары Иван Носков.

Его путь — это не только военные будни, но и долгая мирная служба Родине, пример гражданственности и памяти.

Редакция «МК в Самаре» выражает искренние соболезнования родным, близким и всем, кто знал этого удивительного человека. Вечная память герою.

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