В Самаре в возрасте 100 лет ушел из жизни ветеран войны Александр Любимов

«Еще в апреле, накануне Дня Победы, мы встречались с Александром Владимировичем — я вручал ему удостоверение почетного гражданина Самары. Он был собран, твёрдо держался, и в его глазах читалась та непоколебимая сила, которая отличает поколение Победителей. Каждая утрата в этом кругу — невосполнима», — написал мэр Самары Иван Носков.