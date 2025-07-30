Московский суд рассматривает иск к актеру Деревянко: история о займах в 150 миллионов

Это произошло после того, как выяснилось: помимо этого иска, в другом суде рассматривается еще одно дело, где Николенко требует деньги с тех же лиц, а Деревянко вновь оспаривает законность договоров займа. Сумма претензий — уже более 145 миллионов рублей. Все деньги якобы были переданы наличными. Судебные материалы также раскрывают, как актер оказался в этой истории. Несколько лет назад он познакомился с Музуляном, который представился успешным криптобизнесменом и предложил вложиться в проект.