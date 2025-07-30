В Иркутском госуниверситете училось около тысячи иностранных студентов

В 2024—2025 году в стенах Иркутского госуниверситета получали образование более 1000 иностранных студентов из 22 стран мира. Среди них — студенты подразделений университета, слушатели подготовительного факультета и участники программ академических обменов. Среди стран, откуда приехали студенты, — Китай, Германия, Республика Корея и Япония. Об этом КП-Иркутск рассказали в ИГУ.