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В Иркутском госуниверситете училось около тысячи иностранных студентов

В университете восемь преподавателей из Китая.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В 2024—2025 году в стенах Иркутского госуниверситета получали образование более 1000 иностранных студентов из 22 стран мира. Среди них — студенты подразделений университета, слушатели подготовительного факультета и участники программ академических обменов. Среди стран, откуда приехали студенты, — Китай, Германия, Республика Корея и Япония. Об этом КП-Иркутск рассказали в ИГУ.

— В нашем университете восемь преподавателей из Китая, которые обучают в МИЭЛ, ИФИЯМ, институте Конфуция, педагогическом институте, на историческом факультете, — рассказывают в университете.

254 студента ИГУ уже прошли предметные и языковые стажировки в партнерских вузах, включая КНР, Монголию, Японию, Республику Корея и Республику Беларусь.