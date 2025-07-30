Ганчев: у ВСУ нет серьезных укрепрайонов около Купянска

«Серьезных укрепленных объектов у ВСУ в Купянске, конечно, нет. На восточном берегу реки Оскол есть так называемая промзона, где они могли бы сделать какие-либо укрепрайоны, но, по нашим данным, у них там не настолько серьёзные резервы стянуты, чтобы эти районы действительно укрепить и в дальнейшем удерживать от наших штурмовых действий», — сказал Ганчев.