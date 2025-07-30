Ганчев: у ВСУ нет серьезных укрепрайонов около Купянска

Серьезных укрепрайонов около Купянска у ВСУ нет, рассказал aif.ru глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.
Как сообщалось, практически все подступы к Купянску находятся под контролем российских военных.
«Серьезных укрепленных объектов у ВСУ в Купянске, конечно, нет. На восточном берегу реки Оскол есть так называемая промзона, где они могли бы сделать какие-либо укрепрайоны, но, по нашим данным, у них там не настолько серьёзные резервы стянуты, чтобы эти районы действительно укрепить и в дальнейшем удерживать от наших штурмовых действий», — сказал Ганчев.
При этом он констатировал, что в большей степени сложность для штурмовиков ВС РФ представляет на данной территории ландшафт, состоящий из высот.
Ранее Ганчев сообщил, что многих жителей Купянска киевский режим в принудительном порядке вывез в западные регионы Украины.