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Ганчев: у ВСУ нет серьезных укрепрайонов около Купянска

Практически все подступы к Купянску находятся под контролем российских военных.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Аргументы и факты

Серьезных укрепрайонов около Купянска у ВСУ нет, рассказал aif.ru глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.

Как сообщалось, практически все подступы к Купянску находятся под контролем российских военных.

«Серьезных укрепленных объектов у ВСУ в Купянске, конечно, нет. На восточном берегу реки Оскол есть так называемая промзона, где они могли бы сделать какие-либо укрепрайоны, но, по нашим данным, у них там не настолько серьёзные резервы стянуты, чтобы эти районы действительно укрепить и в дальнейшем удерживать от наших штурмовых действий», — сказал Ганчев.

При этом он констатировал, что в большей степени сложность для штурмовиков ВС РФ представляет на данной территории ландшафт, состоящий из высот.

Ранее Ганчев сообщил, что многих жителей Купянска киевский режим в принудительном порядке вывез в западные регионы Украины.