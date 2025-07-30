Россияне начали не стесняться и шиковать в магазинах

Ранее эксперты отмечали, что рост среднего чека и числа покупок в магазинах происходит на фоне увеличения зарплатных ожиданий россиян, связанных с инфляцией и ростом цен. По данным опросов, желаемый уровень дохода граждан в 2025 году превышает официальные средние зарплаты почти в полтора раза, при этом реальные заработки за год выросли на 15,3%.