Россияне начали не стесняться и шиковать в магазинах

Жители страны стали больше тратить на покупки.
В России за первое полугодие 2025 года выросли средний чек и количество покупок в магазинах. Наблюдается рост суммы приобретений на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, при этом их число выросло на 4%. Положительная динамика, в частности, складывается в сегменте дискаунтеров.
«В течение первого полугодия средний чек в России вырос на 10% по отношению к тому же периоду прошлого года. Увеличилось и число покупок — на 4%, что объясняется оживлением спроса», — уточнили «Известия».
По сведениям издания, средний чек в офлайн-торговле увеличился на 9,5% и достиг 556 рублей. В гипермаркетах россияне тратят в среднем 1474 рубля за одну покупку (+7,5%), в супермаркетах — 807 рублей (+9%), в дискаунтерах — 666 рублей (+9,4%).
В онлайн-торговле также отмечен рост: средний чек вырос на 8%, составив 1150 рублей. Самое заметное его увеличение зафиксировано в Приволжском, Дальневосточном и Сибирском федеральных округах.
Ранее эксперты отмечали, что рост среднего чека и числа покупок в магазинах происходит на фоне увеличения зарплатных ожиданий россиян, связанных с инфляцией и ростом цен. По данным опросов, желаемый уровень дохода граждан в 2025 году превышает официальные средние зарплаты почти в полтора раза, при этом реальные заработки за год выросли на 15,3%.