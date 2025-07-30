Назван главный изъян удивительного лекарства от ВИЧ

Ранее врачи предупредили, что в России может распространяться более заразный вариант вируса ВИЧ. О штамме сообщил журнал Science. Почти все зараженные были из Нидерландов. Исследование показало, что этот вариант не такой новый и возник еще в конце 1980-х годов, но распространение в Нидерландах замедлилось в 2010 году.