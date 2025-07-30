Назван главный изъян удивительного лекарства от ВИЧ

Препарат показал высокую эффективность.
Новое лекарство от ВИЧ способно остановить эпидемию вируса, но оно очень дорогое. Стоимость лечения одного человека обойдется в десятки тысяч долларов. Об этом рассказал научный сотрудник Пироговского университета Михаил Болков.
«Препарат ленакапавир может остановить глобальную эпидемию вируса ВИЧ, если его применение станет массовым. Однако пока стоимость средства на одного пациента в год превышает 40 тысяч долларов, поэтому его использование будет ограниченно», — передает газета «Известия» слова Болкова.
Уточняется, что ленакапавир, разработанный американской компанией Gilead Sciences, оказался эффективным на сто процентов в ходе клинических испытаний. Препарат останавливает развитие вируса ВИЧ и не позволяет ему размножаться.
Ранее врачи предупредили, что в России может распространяться более заразный вариант вируса ВИЧ. О штамме сообщил журнал Science. Почти все зараженные были из Нидерландов. Исследование показало, что этот вариант не такой новый и возник еще в конце 1980-х годов, но распространение в Нидерландах замедлилось в 2010 году.