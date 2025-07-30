В Омске под охрану взяли новый памятник истории по улице Полосухина

Накануне, 29 июля, министр культуры Омской области Юрий Трофимов подписал приказ об утверждении нового объекта культурного наследия регионального значения. Им стала двухэтажка 1910 года постройки, расположенная по адресу: улица Полосухина, 86. Здание является частью исторического комплекса «Лагерь и казармы 44-го Сибирского стрелкового полка: Дом жилой офицеров».
Теперь под охрану попадают не только композиционные и архитектурно-художественные особенности фасадов здания, но и уникальные конструктивные элементы интерьеров, включая своды «Монье». Это решение закрепляет статус объекта как важной части культурного и исторического наследия региона.
Отметим, что это уже не первый памятник в рамках данного исторического комплекса. В прошлом году под охрану был взят дом № 102 на той же улице Полосухина, датируемый 1912 годом. Таким образом, усилия региональных властей направлены на сохранение и популяризацию исторических объектов, связанных с военной историей Омска.
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