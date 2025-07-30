В Омске под охрану взяли новый памятник истории по улице Полосухина

Отметим, что это уже не первый памятник в рамках данного исторического комплекса. В прошлом году под охрану был взят дом № 102 на той же улице Полосухина, датируемый 1912 годом. Таким образом, усилия региональных властей направлены на сохранение и популяризацию исторических объектов, связанных с военной историей Омска.