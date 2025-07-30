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В Омске под охрану взяли новый памятник истории по улице Полосухина

Новый статус здания станет гарантией его сохранности в будущем.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Комсомольская правда

Накануне, 29 июля, министр культуры Омской области Юрий Трофимов подписал приказ об утверждении нового объекта культурного наследия регионального значения. Им стала двухэтажка 1910 года постройки, расположенная по адресу: улица Полосухина, 86. Здание является частью исторического комплекса «Лагерь и казармы 44-го Сибирского стрелкового полка: Дом жилой офицеров».

Теперь под охрану попадают не только композиционные и архитектурно-художественные особенности фасадов здания, но и уникальные конструктивные элементы интерьеров, включая своды «Монье». Это решение закрепляет статус объекта как важной части культурного и исторического наследия региона.

Отметим, что это уже не первый памятник в рамках данного исторического комплекса. В прошлом году под охрану был взят дом № 102 на той же улице Полосухина, датируемый 1912 годом. Таким образом, усилия региональных властей направлены на сохранение и популяризацию исторических объектов, связанных с военной историей Омска.

Ранее мы писали, что в Омске благоустроят территорию у центра «Иртыш» с учетом мнения горожан.