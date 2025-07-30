Популяцию амурского тигра не будут увеличивать до определенного числа

«На самом деле никто никогда за числом не бегал, потому что наши учёные справедливо считают, что тайга, сама природа разберётся, сколько и каких ей животных надо. Ярким примером являются заповедники, национальные парки, где браконьерства практически нет, лес не рубят, золото не добывают, и там численность у тигра из года в год стабильна», — сказал Арамилев.