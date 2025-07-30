Прокуратура Сахалинской области открыла горячую линию после землетрясения на Курилах

«По поручению прокурора Сахалинской области организован контроль за соблюдением прав жителей Курильских островов в связи с произошедшим землетрясением и угрозой цунами. В прокуратуре Сахалинской области открыта горячая линия по телефону — 27−72−01», — пишет пресс-служба в своем telegram-канале. Отмечается, что контроль осуществляется по вопросам медицинской и иной помощи пострадавшим, проведения оценки поврежденного имущества, а также организации размещения граждан в пунктах временного проживания.