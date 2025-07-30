Ричмонд
+28°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нуждается в медпомощи: идут поиски пропавшей 5 дней назад 45-летней уфимки

В Уфе пропала нуждающаяся в медпомощи женщина.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Комсомольская правда

Уже пять дней идет поиски 45-летней Светланы Каспаровой (Федотовой, Сариевой). Об этом рассказали активисты поискового отряда «ЛизаАлерт Башкортостан».

Как сообщают волонтеры, 25 июля женщина ушла из дома, и ее местонахождение до сих пор неизвестно. Приметы пропавшей: ее рост — 178 сантиметров, у нее худощавое телосложение, черные волосы и серо-голубые глаза. Была одета в розовый в горошек сарафан и белые босоножки.

— Нуждается в медицинской помощи, — утверждается в ориентировке.

Волонтеры «ЛизаАлерт Башкортостан» просят всех, кто обладает информацией о местонахождении пропавшей, обратиться по телефонам 8 (800) 700−54−52 или 112. Также активисты в своей публикации отметили, что в поисках необходима помощь добровольцев.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.