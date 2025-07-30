Нуждается в медпомощи: идут поиски пропавшей 5 дней назад 45-летней уфимки

Как сообщают волонтеры, 25 июля женщина ушла из дома, и ее местонахождение до сих пор неизвестно. Приметы пропавшей: ее рост — 178 сантиметров, у нее худощавое телосложение, черные волосы и серо-голубые глаза. Была одета в розовый в горошек сарафан и белые босоножки.