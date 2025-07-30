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В Петропавловске-Камчатском выросло число вызовов скорой

После землетрясения в Петропавловске-Камчатском выросло число вызовов скорой.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: © РИА Новости

БЛАГОВЕЩЕНСК, 30 июл — РИА Новости. Количество вызовов бригад скорой помощи в Петропавловске-Камчатском после мощного землетрясения увеличилось, сообщает минздрав региона.

«За последние два часа вызовов больше, чем обычно в это время, но пока трудно посчитать насколько. В основном жалобы пациентов связаны с повышенным артериальным давлением и аритмией, за последний час три раза бригады выезжали на эпилептический припадок», — говорится в сообщении.

Медики на Камчатке просят не мешать работе бригад скорой помощи.

Магнитуда землетрясения на Камчатке составляет 8,7, сообщил ранее камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАН. Объявлена угроза цунами, жителей призывают не приближаться к берегу в опасных районах. Произошло обрушение стены здания одного из детских садов. По решению главы региона Владимира Солодова, в Петропавловске-Камчатском сокращен рабочий день.