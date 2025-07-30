Пёс Рыжий спасал солдат отряда «БАРС-16» под Артёмовском

Собака по кличке Рыжий спасала солдат под Артёмовском в Донецкой народной республике, сообщает РИА Новости.
Как рассказала агентству основатель приюта для собак «Четыре лапки» Ирина Волик, пёс помогал солдатам добровольческого отряда «БАРС-16». В настоящее время собака находится в приюте.
Волик подчеркнула, что Рыжий чувствовал скорое начало обстрелов, а также налётов. Он начинал громко лаять и падал на землю, привлекая внимание.
«Есть собака с позывным Рыжий. Ребята его вывезли из Артёмовска. Сейчас он живёт у нас», — сказала Волик.
По её словам, Рыжий «утешал, разговаривал по-своему с военными». Она рассказала, что хозяин пса погиб в бою. Солдаты считали Рыжего символом своего подразделения, однако решили, что он отслужил.
«Сказали: “Ты своё отслужил. Сейчас ты комиссован. Выздоравливай, не болей, пусть найдётся для тебя семья”», — рассказала Волик.
Она отметила, что, находясь в приюте в Донецке, Рыжий по-прежнему предупреждает об обстрелах или налётах беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины.
Ранее сообщалось, что подобранный военнослужащими ВС РФ в Донецкой народной республике щенок стал для них талисманом.