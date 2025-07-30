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Карьера главы Пентагона может сделать крутой поворот: куда уйдет Пит Хегсет

Хегсет может уйти в отставку и претендовать на пост губернатора Теннесси.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Комсомольская правда

Нынешний министр обороны США Пит Хегсет может покинуть пост главы Пентагона и попробовать свои силы на выборах губернатора штата Теннесси. Об этом со ссылкой на источники сообщает NBC News.

Отмечается, что разговоры по поводу губернаторской карьеры Хегсета идут уже три недели. Трудность состоит в том, что совмещать две должности он не сможет, для этого ему придется уйти из министерства обороны США.

На этом фоне представитель Пентагона Шон Парнелл обрушился на телеканал с обвинениями во лжи. Журналисты торгуют выдумками ради внимания зрителей, отметил Парнелл. По его словам, Хегсет все также сосредоточен на службе под руководством президента США Дональда Трампа.

Тем не менее, NBC News настаивает — если Хегсет уйдет, временно исполнять обязанности министра будет министр Сухопутных войск США Дэниел Дрисколл или замминистра обороны по политическим вопросам Элбридж Колби.

В последнее время с именем главы Пентагона связано несколько скандалов, в которых Трамп всегда поддерживает своего подчиненного. Причина поддержки заключается в том, что в его продвижение было вложено очень много политического капитала. Для отставки Хегсета необходимо представить гораздо больше компромата, чем есть сейчас.

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