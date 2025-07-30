Карьера главы Пентагона может сделать крутой поворот: куда уйдет Пит Хегсет

В последнее время с именем главы Пентагона связано несколько скандалов, в которых Трамп всегда поддерживает своего подчиненного. Причина поддержки заключается в том, что в его продвижение было вложено очень много политического капитала. Для отставки Хегсета необходимо представить гораздо больше компромата, чем есть сейчас.