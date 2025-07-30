Время купаться: какой будет погода в Москве в последние дни июля и первые дни августа

В ближайшие дни в столицу придет сильная летняя жара. Какой будет погода в столице до конца месяца, «Вечерняя Москва» узнала у экспертов.
По словам синоптиков, в последние дни июля — 30 и 31 июля — температура днем будет колебаться от 29 до 31 градуса тепла.
— Температура воздуха на 2−3 градуса будет выше климатической нормы в конце июля, — сообщает ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.
А в начале августа станет немного свежее.
— Кратковременные дожди ожидаются 1 и 2 августа. Не исключено, что 2 августа жара спадет немного, дождя будет побольше и температура днем — от 25 до 27 градусов. Погода в Москве все равно остается жаркой, — заключила эксперт.
Так что сейчас самое время для летнего отдыха и купания. Но обратите внимание, что сейчас из девяти природных зон отдыха для купания открыты только четыре:
Серебряный Бор — 2;Серебряный Бор — 3;Тропарево; «Пионерский пруд».
Купание в оставшихся зонах отдыха ограничил Роскомнадзор. Все из-за того, что качество воды там ухудшилось.
— Временно зоны отдыха используются как зоны отдыха без купания, для пляжного отдыха, занятий спортом и других видов досуга, — отметили в ведомстве.
Кстати, в Москве в связи с сильной жарой продлили «оранжевый» уровень погодной опасности до 31 июля. В дневные часы в городе ожидается повышение температуры воздуха до 30−31 градуса тепла. Когда в столице закончится жара, «Вечерней Москве» рассказала специалист.