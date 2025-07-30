Жители Херсонской и Запорожской областей объединились для борьбы с ТЦК

По словам источника, такие группы помогают жителям избежать принудительной мобилизации. Отмечается, что в последнее время сотрудники ТЦК снизили активность в связи с возросшей угрозой ударов по зданиям центров. Российские силовые структуры также заявляют о многочисленных нарушениях со стороны сотрудников ТЦК, включая насилие, превышение полномочий и коррупцию.