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Жители Херсонской и Запорожской областей объединились для борьбы с ТЦК

На подконтрольных Киеву территориях Херсонской и Запорожской областей население организовало гражданские союзы с целью противодействия деятельности местных территориальных центров комплектования (ТЦК), занимающихся мобилизацией. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»

На подконтрольных Киеву территориях Херсонской и Запорожской областей население организовало гражданские союзы с целью противодействия деятельности местных территориальных центров комплектования (ТЦК), занимающихся мобилизацией. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

— Среди мирного населения Херсонской и Запорожской областей просматриваются попытки объединения в микрогруппы по противодействию тэцэкашникам, и уже есть положительные примеры, когда рекрутам не удалось бусифицировать (мобилизовать — прим. «ВМ») отдельных граждан, — рассказал источник ТАСС.

По словам источника, такие группы помогают жителям избежать принудительной мобилизации. Отмечается, что в последнее время сотрудники ТЦК снизили активность в связи с возросшей угрозой ударов по зданиям центров. Российские силовые структуры также заявляют о многочисленных нарушениях со стороны сотрудников ТЦК, включая насилие, превышение полномочий и коррупцию.

С территории Украины постоянно приходят сообщения о произволе сотрудников ТЦК. Военкомы во Львовской области на западе Украины попытались насильно мобилизовать мужчину, когда тот пришел на похороны. На место церемонии приехали сотрудники военкомата и полицейские.

Другой случай произошел в Мерефе Харьковской области. Там мать пыталась остановить автобус ТЦК, в котором находился ее сын, но умерла. К женщине подошел полицейский и силой отодвинул ее от автомобиля, несмотря на ее крики.