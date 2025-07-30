Главная святыня Донбасса: что нельзя делать 30 июля, в День Святогорской икoны Бoжиeй Мaтepи

Каждый год 30 июля множество верующих стекается в Святогорскую Свято-Успенскую лавру, чтобы поклониться одной из главных святынь Донбасса — Святогорской иконе Божией Матери. Хотя церковный календарь в этот день отмечает другую Святогорскую икону (из монастыря в Пушкинских Горах), 30 июля (17 июля по старому стилю) традиционно считается днём празднования и донбасской святыни.
История Святогорской иконы богата и драматична. До революции в монастыре почитали два образа Богородицы с этим названием: древний, утраченный со временем, и его список, который хранится в лавре по сей день. Древняя икона чудесным образом уцелела при разграблении монастыря в 1787 году по указу Екатерины II, когда обитель была закрыта, а её имущество конфисковано.
Нынешняя Святогорская икона, согласно преданию, была написана в XIX веке афонским монахом, посетившим Святые горы после возрождения монастыря в 1844 году. Не имея возможности сделать щедрое пожертвование, монах подарил обители написанный им образ, который долгое время находился в пещерной церкви Иоанна Предтечи.
Трагическая страница в истории иконы связана с 1918 годом. Во время крестного хода, когда икону перевозили из села в село, большевики напали на дом, где она находилась на ночлег в селе Байрачек. Защищавшие святыню иеромонахи Модест и Иринарх, иеродиакон Феодот, а также хозяин дома с дочерью были убиты.
После этого страшного события икона была спасена верующими и десятилетиями хранилась в тайне. Лишь 4 октября 1992 года, в День памяти святителя Димитрия Ростовского, её торжественно вернули в Святогорский монастырь многочасовым крестным ходом из Славянска. Сейчас икона, украшенная множеством подношений, — драгоценностями, монетами и крестиками, — находится в Успенском соборе, являясь свидетельством веры и благодарности людей, получивших исцеление и помощь по молитвам к Богородице.
Что нельзя делать 30 июля, в День Святогорской икoны Бoжиeй Мaтepи.
Считается, что искренняя молитва перед этим образом Богородицы способна исцелить болезни, укрепить дух и даровать утешение. Однако, как и в любой церковный праздник, существуют определённые традиции и запреты, связанные с этим днём. Что же нельзя делать 30 июля, чтобы не оскорбить святыню и провести этот день в соответствии с православными обычаями?
Ругаться и сквернословить. В этот святой день особенно важно следить за своей речью, избегая грубых слов, сплетен и осуждения. Любые негативные эмоции и проявления агрессии считаются неуважением к святыне.
Заниматься тяжёлой физической работой. 30 июля рекомендуется воздержаться от изнурительного труда, посвятив время молитве, духовным размышлениям и добрым делам. Конечно, если работа необходима (например, уход за больными или маленькими детьми), то это не считается грехом.
Отказывать в помощи нуждающимся. В День иконы Божией Матери Святогорской принято проявлять милосердие и сострадание к ближним. Отказ в помощи тем, кто в ней нуждается, считается нарушением христианских заповедей.
Устраивать шумные гулянья и застолья. Хотя праздник иконы — радостное событие, 30 июля не стоит устраивать шумные вечеринки и чрезмерно увлекаться алкоголем. Лучше провести этот день в тихой, молитвенной обстановке.
Завидовать и злословить. Зависть и злословие — тяжкие грехи, которые особенно неуместны в день почитания святыни. Старайтесь сосредоточиться на добрых мыслях и поступках.
Пренебрегать молитвой. 30 июля — день, когда верующие обращаются к Богородице с молитвами о здравии, благополучии и защите. Не упустите возможность помолиться перед Святогорской иконой Божией Матери, даже если вы не можете посетить храм.
День празднования иконы Святогорской Божией Матери — это время для духовного осмысления и обращения к высшим силам. Соблюдение традиций и воздержание от определённых действий помогает верующим проявить уважение к святыне и провести этот день в благочестии. Важно помнить, что суть праздника не в формальном следовании запретам, а в искреннем стремлении к добру, милосердию и духовной чистоте. Пусть молитвы перед иконой Божией Матери Святогорской принесут вам мир, утешение и благодатную помощь в любых жизненных трудностях.