Главная святыня Донбасса: что нельзя делать 30 июля, в День Святогорской икoны Бoжиeй Мaтepи

День празднования иконы Святогорской Божией Матери — это время для духовного осмысления и обращения к высшим силам. Соблюдение традиций и воздержание от определённых действий помогает верующим проявить уважение к святыне и провести этот день в благочестии. Важно помнить, что суть праздника не в формальном следовании запретам, а в искреннем стремлении к добру, милосердию и духовной чистоте. Пусть молитвы перед иконой Божией Матери Святогорской принесут вам мир, утешение и благодатную помощь в любых жизненных трудностях.