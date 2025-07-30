Дожди ожидаются в среду по всему Казахстану

«Северо-западный циклон, и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы принесут с собой дожди с грозами на большую часть территории Казахстана, на севере, востоке, в центре ожидается сильный дождь, в отдельных районах возможен шквал и выпадение града. По республике ожидается усиление ветра, ночью и утром на юге страны ожидается пыльная буря. На севере и в центре РК в ночные и утренние часы прогнозируется туман. Днем на юге области Абай и Восточно-Казахстанской области ожидается сильная жара +36», — говорится в сообщении.