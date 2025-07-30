Дожди ожидаются в среду по всему Казахстану

«Северо-западный циклон, и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы принесут с собой дожди с грозами на большую часть территории Казахстана, на севере, востоке, в центре ожидается сильный дождь, в отдельных районах возможен шквал и выпадение града. По республике ожидается усиление ветра, ночью и утром на юге страны ожидается пыльная буря. На севере и в центре РК в ночные и утренние часы прогнозируется туман. Днем на юге области Абай и Восточно-Казахстанской области ожидается сильная жара +36», — говорится в сообщении.
В области Абай, на востоке Восточно-Казахстанской, на западе, востоке Костанайской, на западе, юго-востоке Павлодарской, на севере Карагандинской, на юге Мангистауской областей ожидается высокая пожарная опасность.
«В Кызылординской, Туркестанской, Алматинской, в области Жетісу, на севере, западе, востоке Жамбылской, на западе, юге, востоке Карагандинской, на юге Актюбинской областей и области Ұлытау, на юге, севере, востоке Атырауской, на севере, западе, в центре Мангыстауской, на юге Костанайской областей, на северо-западе, юге, в центре области Абай, на западе, юге Восточно-Казахстанской области ожидается чрезвычайная пожарная опасность», — сказано в сообщении.
В Астане переменная облачность, временами дождь, гроза, днем град, шквал. Ветер южный, юго-западный 9−14, днем порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью +14+16, днем +22+24.
В Алматы переменная облачность, днем дождь, гроза. Ветер западный 3−8, временами порывы 18 метров в секунду. Температура воздуха ночью +19+21, днем +30+32.
В Шымкенте переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 8−13, днем порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью +18+20, днем +34+36.
В Акмолинской области дождь. Днем +20+25, ночью +11+16.
В области Улытау ночью на востоке и юге, днем на севере, востоке и в центре гроза. Днем +20+25, ночью +11+16.
В Карагандинской области ночью на западе, севере и в центре, днем на всей территории ожидается гроза. Днем +20+25, ночью +11+16.
В Западно-Казахстанской области днем на западе и юге гроза. Днем +28+33, ночью +16+21.
В Атырауской области днем на севере и востоке, днем на севере, востоке и юге гроза. Днем +29+34, ночью +18+23.
В Мангистауской области днем на севере небольшой дождь. Днем +28+33, ночью +18+23.
В Актюбинской области днем на севере и востоке гроза. Днем +22+27, ночью +14+19.
В Костанайской области ночью на севере, востоке и юге, днем на всей территории гроза. Днем +18+23, ночью +13+18.
В Северо-Казахстанской области гроза. Днем +21+26, ночью +13+18.
В Павлодарской области на западе, севере и юге ожидается гроза. Днем +27+32, ночью +13+18.
В области Абай тоже на западе, севере и юге ожидается гроза. Днем +28+33, ночью +15+20.
В Восточно-Казахстанской области на западе, севере и востоке ожидается гроза. Днем +28+33, ночью +13+18.
В Кызылординской области ночью и утром на севере и востоке ожидается гроза. Днем +30+35, ночью +14+19.
В Туркестанской области днем в горах гроза. Днем +32+37, ночью +18+23.
В Жамбылской области в горах ночью по всей территории, днем на севере и юге ожидается гроза. Днем +30+35, ночью +18+23.
В Алматинской области тоже в горах на севере и юге, днем по всей территории ожидается гроза. Днем +29+34, ночью +18+23.
В области Жетысу в горах на востоке, юге и в центре ожидается гроза. Днем +28+33, ночью +15+20.
«В ближайшие сутки на горных реках юга, юго-востока и востока республики будут наблюдаться колебания водности», — предупредили синоптики.