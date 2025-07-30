Самарские «Крылья Советов» обыграли «Краснодар» на его поле 29 июля

Во вторник вечером волжане взяли вверх над «быками» на выезде с разницей в один мяч — 2:1 (6+).
Команды встречались в первом туре группы B Кубка России. Самарцы забили первый мяч на 10-й минуте. С передачи Сергей Бабкина отличился Джимми Марин. Мяч стал дебютным за «КС» для костариканца.
Хозяева ответили спустя 2 минуты. Данила Козлов воспользовался неразберихой около ворот Никиты Кокарева и сравнял счет — 1:1. А на 28-й Амар Рахманович вернул лидерство «Крыльям» — 2:1.
Далее, на 33-й, полузащитник волжан Владимир Хубулов вынужденно покинул поле из-за повреждения. Пока неизвестно, насколько оно серьезное. Однако травмированного игрока сменил Максим Витюгов.
Позже, в добавленное к стартовому отрезку время, Козлов мог оформить дубль, но поразил ворота гостей из 63-го региона из офсайда.
После перерыва, на 67-й, та же ситуация произошла с футболистом «Крыльев Советов» Иваном Олейниковым. В итоге во втором тайме счет не поменялся. Самарцы начали поход за Кубком с победы и тремя очками.
Ближайший матч «зелено-бело-синих» состоится 2 августа. Это будет встреча третьего тура Премьер-лиги с «Ростовом» на выезде. Следующая игра в Кубке пройдет 13-го числа с «Сочи» (6+).
На днях агент защитника «Спартака» Никиты Чернова подтвердил интерес со стороны самарского клуба.
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