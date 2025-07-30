Более 164 тысячам жителей Иркутской области сделают перерасчет пенсии

— Выплаты увеличатся у получателей пенсий по старости и по инвалидности, за которых в 2024 году работодатели уплачивали страховые взносы, — рассказывают в отделении Социального фонда России по Иркутской области. — Также у получателей пенсии по потере кормильца, если на лицевой счет человека, в связи с утратой которого была оформлена выплата, поступили средства, не учтенные ранее.