Более 164 тысячам жителей Иркутской области сделают перерасчет пенсии

С 1 августа в Иркутской области начнется беззаявительный перерасчет пенсий для более чем 164 тысяч работающих пенсионеров региона. Размер прибавки к пенсии будет индивидуальным и зависит от суммы уплаченных страховых взносов и стоимости пенсионного коэффициента, установленного к выплате. Об этом КП-Иркутск рассказали в отделении Социального фонда России по Иркутской области.
— Выплаты увеличатся у получателей пенсий по старости и по инвалидности, за которых в 2024 году работодатели уплачивали страховые взносы, — рассказывают в отделении Социального фонда России по Иркутской области. — Также у получателей пенсии по потере кормильца, если на лицевой счет человека, в связи с утратой которого была оформлена выплата, поступили средства, не учтенные ранее.
В результате перерасчета размер пенсии увеличится на три пенсионных коэффициента. Местным жителям не потребуется обращаться в отделение фонда для проведения перерасчета — все изменения будут произведены автоматически. Выплаты будут осуществлены всем получателям в соответствии с обычным графиком в августе.