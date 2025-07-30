Жилой комплекс вместо аллеи: подмена проекта возмутила жителей Астаны

Речь идет о территории в районе предполагаемой центральной аллеи, которая ранее анонсировалась как зеленая зона для отдыха горожан. Однако, как сообщают горожане, на этом участке уже начались строительные работы — в частности, ведется установка свай. По их словам, новый жилой комплекс возводится там, где ранее планировался крупный парк.