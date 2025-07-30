Жилой комплекс вместо аллеи: подмена проекта возмутила жителей Астаны

Речь идет о территории в районе предполагаемой центральной аллеи, которая ранее анонсировалась как зеленая зона для отдыха горожан. Однако, как сообщают горожане, на этом участке уже начались строительные работы — в частности, ведется установка свай. По их словам, новый жилой комплекс возводится там, где ранее планировался крупный парк.
Местные жители недоумевают, как столичный акимат мог выдать разрешение на возведение многоэтажек до начала реализации проекта общественного пространства. В комментариях в соцсетях пользователи предполагают, что речь может идти о сужении первоначального проекта аллеи до обычного сквера, что вызвало еще больше вопросов.
Некоторые указывают, что о создании аллеи «Мынжылдык» говорят уже не первый год, но на практике никаких реальных действий не наблюдается. При этом застройщик уже активно осваивает территорию, которая изначально предназначалась под общественную зону.
Среди горожан звучат опасения, что проект парка постепенно сворачивается в пользу коммерческой застройки. Отдельные комментаторы высказывают мнение, что подобные изменения могли быть пролоббированы застройщиками, не без участия административных структур.
Пока официальных комментариев от городских властей не поступало. Жители надеются, что проект аллеи будет сохранен в полном объеме и строительство на территории парка будет остановлено.