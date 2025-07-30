Глава Камчатки развернул региональный штаб после мощного землетрясения

Солодов принял решение о развертывании штаба.
После сильного землетрясения на Камчатке организовали региональный оперативный штаб по распоряжению губернатора Камчатского края Владимира Солодова. Об этом сообщило правительство региона.
«В связи с произошедшим мощным землетрясением на Камчатке принято решение о развертывании регионального штаба», — говорится на сайте. Солодов принял соответствующее решение.
Экстренные службы работают в режиме штаба по заранее утвержденному плану, разработанному для реагирования на землетрясения. В случае повреждения жилья жителям предоставят временные помещения из резервного фонда, который уже подготовлен в Петропавловске-Камчатском.
Ранее в Северо-Курильске цунами затопило городской порт и рыбопромышленное предприятие «Алаид». По информации Камчатского центра наблюдения за цунами, волна достигла островов Парамушир и Шумшу. Частично повреждены дымовые и вентиляционные трубы, передает «360.ru».