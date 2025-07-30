Жительницу Камчатки продолжили стричь после эвакуации из-за землетрясения

Сотрудница одного из салонов красоты в Камчатском крае продолжила стричь клиентку парикмахерской даже после их эвакуации в безопасное место из-за подземных толчков, сообщили пользователи в соцсетях, опубликовавшие соответствующие кадры.
30 июля на Камчатке произошло сильное землетрясение, после чего на побережье Авачинского залива была объявлена угроза цунами. Жителей опасной зоны решили эвакуировать.
На кадрах, которые появились в Сети, видно, как парикмахер делает стрижку женщине, сидящей на скамейке на улице. Вокруг стоят люди, которых также доставили в это место.
Напомним, глава Камчатского края Владимир Солодов написал, что магнитуда землетрясения, которое произошло в регионе, составила 7,7−7,9. Он уточнил, что в результате подземных толчков обрушилась стена в одном из детских садов. Также несколько человек обратились к медкам за помощью.
В Камчатском филиале Геофизической службы РАН назвали землетрясение в регионе сильнейшим с 1952 года.