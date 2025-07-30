Рогов: боевики ВСУ не хотят гибнуть и массово сдаются в плен под Плавнями

«Сдача в плен — это следствие того, что боевиков ВСУ уничтожают в большом количестве на запорожском направлении. Ничего хорошего их не ждет. Они это прекрасно видят, видят по тем событиям, которые происходят, как быстро их побратимы отправляются к Бандере после очередных атак или попыток контратаковать, или удержать оборону на Запорожском фронте, конкретно на степногорском направлении», — сказал Рогов.