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Рогов: боевики ВСУ не хотят гибнуть и массово сдаются в плен под Плавнями

ВС РФ продвигаются в районе Плавней и Степногорска.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Аргументы и факты

Украинских боевиков массово уничтожают на запорожском направлении, поэтому многие из них предпочитают вместо бесславного конца сдаться в плен ВС РФ. Об этом aif.ru заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов.

«Сдача в плен — это следствие того, что боевиков ВСУ уничтожают в большом количестве на запорожском направлении. Ничего хорошего их не ждет. Они это прекрасно видят, видят по тем событиям, которые происходят, как быстро их побратимы отправляются к Бандере после очередных атак или попыток контратаковать, или удержать оборону на Запорожском фронте, конкретно на степногорском направлении», — сказал Рогов.

Он добавил, что ВС РФ продвигаются в районе Плавней и Степногорска.

«Украинские боевики видя, какой бесславный конец их ждет, принимают единственное верное решение — сложить оружие», — заключил Рогов.

Ранее военкор Тимофей Ермаков заявил, что в районе запорожского села Плавни украинские военнослужащие нередко решают сложить оружие без боя.