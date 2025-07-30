Мобильный интернет начал возвращаться в Красноярск

В Красноярске наблюдается постепенное восстановление мобильного интернета после масштабного отключения, которое длилось несколько дней.
Горожане сообщают в социальных сетях, что с вечера 29 июля связь частично возобновилась у всех операторов сотовой связи в различных районах города.
Следует отметить, что доступ к интернету был ограниченным: не все абоненты могли подключиться, а связь работала лишь временно — примерно на полчаса, после чего снова пропадала.
Однако сегодня утром в некоторых частях Красноярска мобильный интернет вновь стал доступен. Например, на Предмостной площади и в центре города. Это позволило некоторым пассажирам автобусов расплатиться за проезд с помощью QR-кодов.
Напомним, массовое отключение мобильного интернета произошло вечером 26 июля. Сбои затронули всех операторов связи, которые сообщили, что проблемы не связаны с их оборудованием и не могут назвать точные сроки восстановления связи.
На четвертые сутки отсутствия мобильного интернета губернатор Красноярского края Михаил Котюков прокомментировал ситуацию, пояснив, что отключение связано с необходимостью усиления мер безопасности в условиях текущей оперативной обстановки и для профилактики сетевых угроз.