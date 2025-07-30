Генерал Попов: Китай делает успехи в космической отрасли благодаря России

«Китай летает практических на наших ракетах, на наших космических аппаратах, ведь они были изготовлены по нашим технологиям и чертежам, как говорится», — сказал Попов.
Именно благодаря взаимодействию с Россией, уверен генерал-майор, Пекин сделал «гигантский шаг вперед в космос».
«Китайцы уже и на Луну собираются… И все потому, что все документы, все наработки технологического порядка, инженерно-конструкторского порядка были предоставлены им российской стороной для того, чтобы они могли быстро развиваться в космической отрасли. И с Индией в принципе та же история», — сказал Попов.
Собеседник aif.ru констатировал, что все это стало возможным благодаря хорошим взаимоотношениям стран.
«Россия также готова сотрудничать и с NASA. На политическом уровне может происходить разное, например, у китайцев с американцами проблемы, у России с США. Но специалисты всегда готовы к сотрудничеству, к профессиональному взаимодействию, если им напрямую не запрещают общение политики», — подытожил Попов.
Ранее генерал-майор рассказал, какие вопросы могут обсуждаться в ходе встречи главы Роскосмоса Баканова и руководства NASA в Хьюстоне.