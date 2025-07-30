Генерал Попов: Китай делает успехи в космической отрасли благодаря России

«Китайцы уже и на Луну собираются… И все потому, что все документы, все наработки технологического порядка, инженерно-конструкторского порядка были предоставлены им российской стороной для того, чтобы они могли быстро развиваться в космической отрасли. И с Индией в принципе та же история», — сказал Попов.