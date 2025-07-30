Ричмонд
+28°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ФБР обнаружило пропавшую минуту видео из камеры Эпштейна

Федеральное бюро расследований (ФБР) США заявило об обнаружении одного потерянного видеофрагмента из камеры американского финансиста Джеффри Эпштейна. Как сообщает Daily Mail со ссылкой на источник в ведомстве, на этот раз найденный кадр показывает Эпштейна в тюремной камере.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»

Федеральное бюро расследований (ФБР) США заявило об обнаружении одного потерянного видеофрагмента из камеры американского финансиста Джеффри Эпштейна. Как сообщает Daily Mail со ссылкой на источник в ведомстве, на этот раз найденный кадр показывает Эпштейна в тюремной камере.

Содержимое этого короткого, но ранее отсутствовавшего видеофрагмента не раскрывается. Также остается неясным, по какой причине минута записи была утеряна или не включена в первоначальный видеоматериал, опубликованный в июле, говорится в сообщении.

Ранее Минюст США опубликовал видеозапись из камеры, где покончил с собой Эпштейн, что вызвало волну подозрений. В записи, запечатлевшей последние часы его жизни, отсутствует одна минута. Эпштейн, которого обвиняли в организации секс-вечеринок с участием несовершеннолетних для влиятельных лиц, стал объектом множества теорий заговора.

Генпрокуратура США в конце февраля опубликовала рассекреченные файлы дела Эпштейна. В документах есть имена многих американских знаменитостей, в том числе певца Майкла Джексона и экс-губернатора Нью-Йорка Эндрю Куомо. «Вечерняя Москва» тогда собрала подробности этой истории.