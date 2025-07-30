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Из-за ремонта теплосетей в Перми изменятся три автобусных маршрута

Придётся объезжать участок на Юбилейном, где будут вести работы.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Аргументы и факты

Три автобусных маршрута изменятся из-за ремонта тепловых сетей в Свердловском районе, сообщили в администрации Перми.

Речь идёт о работах на улицах Чуковской и Самаркандской в микрорайоне Юбилейном — на их перекрёстке, как уже сообщило региональное министерство транспорта, движение транспорта будет прекращено, так что изменится и работа городских автобусов.

Маршруты № 14 и № 16 будут следовать по улице Старцева и по бульвару Гагарина. Маршрут № 57 — по улице Старцева и по улице Лихвинской.

Изменения вступят в силу со 2 августа. В Дептрансе Перми не уточняют сроков, однако в краевом Минтрансе утверждают, что прежние схемы движения вернутся уже 1 сентября.