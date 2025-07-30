Из-за ремонта теплосетей в Перми изменятся три автобусных маршрута

Три автобусных маршрута изменятся из-за ремонта тепловых сетей в Свердловском районе, сообщили в администрации Перми.
Речь идёт о работах на улицах Чуковской и Самаркандской в микрорайоне Юбилейном — на их перекрёстке, как уже сообщило региональное министерство транспорта, движение транспорта будет прекращено, так что изменится и работа городских автобусов.
Маршруты № 14 и № 16 будут следовать по улице Старцева и по бульвару Гагарина. Маршрут № 57 — по улице Старцева и по улице Лихвинской.
Изменения вступят в силу со 2 августа. В Дептрансе Перми не уточняют сроков, однако в краевом Минтрансе утверждают, что прежние схемы движения вернутся уже 1 сентября.