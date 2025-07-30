На августовские торги в Перми выставлен 31 участок под ИЖС

Из числа участков для строительства частных домов, выставленных на торги, 18 расположены в микрорайоне Ново-Бродовский. Также под ИЖС предлагается взять в аренду и собственность площадки в Ленинском, Мотовилихинском, Кировском, Орджоникидзевском и Индустриальном районах Перми. Площадь участков составляет от 472 до 1952 кв. метров.