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На августовские торги в Перми выставлен 31 участок под ИЖС

Всего на августовские торги в Перми выставлено 34 земельных участка общей площадью 34,7 тыс. кв. метра, рассказали в городском департаменте земельных отношений.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Reuters

31 участок предназначен для индивидуального жилищного строительства. Два участка в Индустриальном районе — на Промышленной, 94ж и Стахановской, 56 — выделены для размещения складских площадок и складов, надел в Орджоникидзевском районе на Опытной, 2а — для ремонта машин.

Из числа участков для строительства частных домов, выставленных на торги, 18 расположены в микрорайоне Ново-Бродовский. Также под ИЖС предлагается взять в аренду и собственность площадки в Ленинском, Мотовилихинском, Кировском, Орджоникидзевском и Индустриальном районах Перми. Площадь участков составляет от 472 до 1952 кв. метров.

Аукционы на право аренды и приобретения земельных участков пройдут 7, 13, 14, 21 и 28 августа.