На августовские торги в Перми выставлен 31 участок под ИЖС

31 участок предназначен для индивидуального жилищного строительства. Два участка в Индустриальном районе — на Промышленной, 94ж и Стахановской, 56 — выделены для размещения складских площадок и складов, надел в Орджоникидзевском районе на Опытной, 2а — для ремонта машин.
Из числа участков для строительства частных домов, выставленных на торги, 18 расположены в микрорайоне Ново-Бродовский. Также под ИЖС предлагается взять в аренду и собственность площадки в Ленинском, Мотовилихинском, Кировском, Орджоникидзевском и Индустриальном районах Перми. Площадь участков составляет от 472 до 1952 кв. метров.
Аукционы на право аренды и приобретения земельных участков пройдут 7, 13, 14, 21 и 28 августа.