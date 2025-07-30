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В Красноярске установили новую фигурку суслика-художницы

29 июля в центре Красноярска появилась новая бронзовая скульптура — суслик-художница по имени Сури.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»

29 июля в центре Красноярска появилась новая бронзовая скульптура — суслик-художница по имени Сури. Об этом сообщили в администрации города, поделившись фотографиями фигурки.

Сури стала первой девочкой в семействе бронзовых сусликов и теперь занимает почетное место на скамейке в сквере, названном в честь знаменитого земляка, художника Василия Ивановича Сурикова.

Фигурка была презентована учениками детских художественных школ № 1 и № 2, которые провели пленэр и мастер-класс по печати гравюры. Ребята продемонстрировали свои творческие работы, вдохновленные новой скульптурой.

Суслик-художница не осталась без дела: в одной лапке она держит кисточку, а в другой — портрет Василия Ивановича.

Стоит отметить, что проект «Суслики в городе К» предполагает установку десяти фигурок, каждая из которых будет представлять определенную букву. В итоге они сложатся в слово «Красноярск».

Ранее рассказывали, что красноярский клуб «Енисей» обзавелся бронзовым сусликом.