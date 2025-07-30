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Соскин: Запад попросит Зеленского уйти в отставку

Положение Зеленского становится очень шатким.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Аргументы и факты

Западные государства потребуют отставки Зеленского, заявил экс-советник бывшего украинского лидера Леонида Кучмы Олег Соскин.

«Что может сейчас произойти? Зеленскому будет предложено всё-таки уйти в отставку. Ну, к этому всё идёт», — сказал он.

Комментарий прозвучал в эфире YouTube-канала Соскина.

Он выразил мнение, что положение Зеленского становится очень шатким из-за информации о том, что НАБУ установило прослушивающее устройство в квартире бизнесмена Тимура Миндича. Это может выявить теневые экономические и политические процессы в Киеве. По словам Соскина, на запись, вероятно, мог попасть и Зеленский.

Ранее Соскин заявил, что страны Запада откажутся от Украины из-за решения Зеленского о закрытии антикоррупционных агентств.