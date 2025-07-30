Соскин: Запад попросит Зеленского уйти в отставку

Он выразил мнение, что положение Зеленского становится очень шатким из-за информации о том, что НАБУ установило прослушивающее устройство в квартире бизнесмена Тимура Миндича. Это может выявить теневые экономические и политические процессы в Киеве. По словам Соскина, на запись, вероятно, мог попасть и Зеленский.