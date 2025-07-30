Дорога вдоль бульвара Архитекторов пришла в негодность: жители Омска бьют тревогу

Жители Омска сообщают о плачевном состоянии дороги вдоль бульвара Архитекторов. По их словам, участок серьезно пострадал из-за активного объезда основной магистрали. Местные жители обеспокоены тем, что проблема затрагивает не только центральные улицы, но и второстепенные дороги, которые, как правило, остаются без должного внимания.
В группе «Омск с огоньком» в Telegram пользователи активно обсуждают ситуацию. Некоторые отмечают, что видео разрушений было снято накануне, а техника для ремонта уже замечена на месте. Однако многие опасаются, что после завершения работ по благоустройству бульвара Архитекторов, второстепенные дороги снова останутся без ремонта.
Особое беспокойство вызывает состояние дорожного полотна возле домов № 6, 8, 10, 12 и 13, где ямы и выбоины создают серьезные неудобства для автомобилистов и пешеходов.
Представители Администрации города Омска прокомментировали ситуацию, заверив, что ремонт указанного участка будет проведен в текущем сезоне силами дорожной службы.
Добавим, что ремонт основном магистрали на Архитекторов обещают завершить к Дню города, который отмечается в Омске 2 августа.
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