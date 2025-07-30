Дорога вдоль бульвара Архитекторов пришла в негодность: жители Омска бьют тревогу

В группе «Омск с огоньком» в Telegram пользователи активно обсуждают ситуацию. Некоторые отмечают, что видео разрушений было снято накануне, а техника для ремонта уже замечена на месте. Однако многие опасаются, что после завершения работ по благоустройству бульвара Архитекторов, второстепенные дороги снова останутся без ремонта.