Ричмонд
+25°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Уфе и Салавате заметили повышенный уровень загрязнения воздуха

В Башкирии зафиксировали загрязнённый воздух.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Комсомольская правда

Специалисты Башгидрометцентра проверили состояние атмосферы в промышленных городах республики. По итогам прошлого месяца в двух населенных пунктах обнаружили серьезное превышение норм по вредным веществам.

Хуже всего ситуация сложилась в Уфе и Салавате. В столице региона зафиксировали 24 случая, когда концентрация опасных соединений оказалась выше допустимой. Среди них — оксид углерода, изопропилбензол, хлористый водород, сероводород и ксилолы. В Салавате воздух загрязнял этилбензол — здесь за месяц зарегистрировали 11 нарушений.

В Стерлитамаке экологи отметили повышенный уровень загрязнения, хотя превышение норм выявили лишь однажды — по пыли. А вот в Туймазах и Благовещенске воздух оставался чистым, без опасных отклонений от нормативов.