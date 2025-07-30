В Уфе и Салавате заметили повышенный уровень загрязнения воздуха

Специалисты Башгидрометцентра проверили состояние атмосферы в промышленных городах республики. По итогам прошлого месяца в двух населенных пунктах обнаружили серьезное превышение норм по вредным веществам.
Хуже всего ситуация сложилась в Уфе и Салавате. В столице региона зафиксировали 24 случая, когда концентрация опасных соединений оказалась выше допустимой. Среди них — оксид углерода, изопропилбензол, хлористый водород, сероводород и ксилолы. В Салавате воздух загрязнял этилбензол — здесь за месяц зарегистрировали 11 нарушений.
В Стерлитамаке экологи отметили повышенный уровень загрязнения, хотя превышение норм выявили лишь однажды — по пыли. А вот в Туймазах и Благовещенске воздух оставался чистым, без опасных отклонений от нормативов.