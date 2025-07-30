Татьяна Буланова отказалась работать с Крутым и Матвиенко

По словам певицы, сейчас она могла бы самостоятельно заниматься продюсированием, однако не испытывает к этому интереса. Буланова также отметила, что в настоящее время переживает новую волну популярности. Все больше молодых слушателей интересуются ее творчеством и поют ее песни на концертах.