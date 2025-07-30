Экс-владелец Соликамского магниевого завода не может приехать в Россию

Арбитражный суд Пермского края в марте 2024 года удовлетворил иск прокурора и изъял акции Соликамского магниевого завода у 2,3 тысячи миноритарных держателей — физлиц и компаний, в том числе нескольких иностранных. Примерно за два года до этого Генпрокуратура через суд добилась изъятия в пользу РФ 89,4% акций СМЗ, принадлежавших четырем крупным акционерам: Игорю Пестрикову, Тимуру Старостину, Сергею Кирпичеву и Петру Кондрашеву. Суд согласился с надзорным ведомством, заявившим о нарушениях закона при приватизации предприятия в 1990-е годы.