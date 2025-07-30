Ганчев: ВСУ используют наёмников под Купянском как «карателей»

«В Купянск командование ВСУ подтягивают новые силы из состава наёмников и других, они продолжают оказывать сопротивление. В какой-то мере силы иностранных легионов выступают в роли “карателей” для тех частей украинских военных, которые решают спасаться бегством. Им попросту не дают этого сделать», — сказал Ганчев.