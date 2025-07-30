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Ганчев: ВСУ используют наёмников под Купянском как «карателей»

«Каратели» не дают украинским солдатам убежать с поля боя.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Аргументы и факты

Иностранные наемники, которых ВСУ бросают для усиления обороны Купянска, в том числе выступают в роли «карателей» для украинских военных, рассказал aif.ru глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.

«В Купянск командование ВСУ подтягивают новые силы из состава наёмников и других, они продолжают оказывать сопротивление. В какой-то мере силы иностранных легионов выступают в роли “карателей” для тех частей украинских военных, которые решают спасаться бегством. Им попросту не дают этого сделать», — сказал Ганчев.

Ранее Ганчев сообщил, что практически все подступы к Купянску находятся под контролем российских военных. По его информации, многих жителей города киевский режим в принудительном порядке вывез в западные регионы Украины.