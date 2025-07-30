В Красноярском крае исчезло 700 тонн асфальта

В Красноярском крае зафиксирован случай кражи 700 тонн асфальта. Об этом сообщили в КРУДОР.
Инцидент произошел на 31-м километре автодороги Красноярск — Енисейск. В период с 16 по 22 июля рабочие собрали бурт из сфрезерованного асфальтобетонного покрытия, предназначенного для дальнейших дорожных работ. Однако 23 июля неизвестные лица похитили этот материал.
В настоящее время полиция проводит расследование для выяснения всех обстоятельств происшествия.
Ранее рассказывали, что в Красноярске мужчина нашел на улице телефон и сдал в ломбард.