В Красноярском крае исчезло 700 тонн асфальта

Инцидент произошел на 31-м километре автодороги Красноярск — Енисейск. В период с 16 по 22 июля рабочие собрали бурт из сфрезерованного асфальтобетонного покрытия, предназначенного для дальнейших дорожных работ. Однако 23 июля неизвестные лица похитили этот материал.