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В Красноярском крае исчезло 700 тонн асфальта

В Красноярском крае зафиксирован случай кражи 700 тонн асфальта.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»

В Красноярском крае зафиксирован случай кражи 700 тонн асфальта. Об этом сообщили в КРУДОР.

Инцидент произошел на 31-м километре автодороги Красноярск — Енисейск. В период с 16 по 22 июля рабочие собрали бурт из сфрезерованного асфальтобетонного покрытия, предназначенного для дальнейших дорожных работ. Однако 23 июля неизвестные лица похитили этот материал.

В настоящее время полиция проводит расследование для выяснения всех обстоятельств происшествия.

Ранее рассказывали, что в Красноярске мужчина нашел на улице телефон и сдал в ломбард.