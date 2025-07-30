В Крыму оценили идею передавать коллекторам долги граждан за услуги ЖКХ

«Для добросовестных граждан, тех, кто исправно оплачивает услуги, ничего не изменится. Они как платили и у них долгов не было, так все и будет. Это коснется только тех, кто целенаправленно не оплачивает задолженности, кто ищет пути, чтобы не предоставлять данные о собственнике квартиры, информацию о доходах и так далее. И это те долги, которые накапливаются и с которыми нужно работать», — подытожил эксперт.