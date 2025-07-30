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В Крыму оценили идею передавать коллекторам долги граждан за услуги ЖКХ

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл — РИА Новости Крым. В Крыму поддержали идею вернуть управляющим недвижимостью организациям право передавать третьим лицам долги граждан за оказание жилищно-коммунальных услуг. Аргументы в пользу инициативы на примере Крыма в эфире радио «Спутник в Крыму» перечислил замдиректора АНО «ЖКХ-контроль» Олег Бышук.

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Источник: РИА "Новости"

Ранее стало известно, что растущая задолженность россиян по коммунальным платежам беспокоит управляющие многоквартирными домами компании и они просят власти РФ разрешить переуступать права требования по таким обязательствам третьим лицам, в том числе коллекторам. Письмо с просьбой внести поправки в Жилищный кодекс России направил в Минстрой и Госдуму совет ассоциации компаний, обслуживающих недвижимость (АКОН).

По словам Бышука, задолженность россиян за ЖКХ по всей стране велика — более 1,5 триллионов рублей, при этом проблема с взысканием долгов существует уже несколько лет после отмены соответствующего закона.

«Так, если говорить о коллекторах, то ни в нынешнем законопроекте, ни ранее в законе этого нигде не сказано — указано “третьим лицам”. И это обычный инструмент при уступке прав требованиям к взысканию задолженностей либо привлечение к взысканию сторонних организаций. Но несколько лет назад эту норму отменили, и теперь взыскать задолженность может только сама управляющая компания», — рассказал гость эфира.

Если большинство УК теперь уже могут позволить себе иметь штатных юристов, которые станут заниматься проблемой должников, то это неподъемная ноша для товариществ собственников жилья (ТСЖ) и жилищно-строительных кооперативов (ЖСК), сказал Бышук. Кроме того, это огромная проблема для поставщиков услуг, в частности в Крыму, подчеркнул он.

«Зачастую из-за большого количества абонентов поставщикам, таким как “Крымэкоресурсы”, “Фонд капитального ремонта”, “Крымтеплокоммунэнерго”, невозможно нанять столько штатных сотрудников, чтобы судиться с каждым должником. Это процесс долгий. А когда должников тысячи, юристов нужны, как минимум, сотни», — объяснил замдиректора АНО «ЖКХ-контроль». И отметил, что, есть очень большая проблема с взысканием за теплоснабжение в Крыму.

«Южные наши города, в которых сезонное наполнение, там в зимнее время, как правило, никто не проживает в квартирах и не оплачивает отопление. А это большие суммы задолженностей. Если мы пройдем по Евпатории, Ялте и посмотрим в подъездах объявления от “Теплокоммунэнерго”, то увидим суммы, например, в 50 или 150 тысяч рублей задолженностей по квартире», — сказал гость эфира.

Учитывая вышесказанное, Бышук считает, что компаниям, которые занимаются обслуживанием недвижимости, целесообразно было бы брать на аутсорсинге (передача определенной работы или функций компании на сторону — ред.) организации, которые занимаются взысканием долгов, и тех, кто могут купить долги, чтобы уже отдельно, спокойно заниматься их сбором.

«Для добросовестных граждан, тех, кто исправно оплачивает услуги, ничего не изменится. Они как платили и у них долгов не было, так все и будет. Это коснется только тех, кто целенаправленно не оплачивает задолженности, кто ищет пути, чтобы не предоставлять данные о собственнике квартиры, информацию о доходах и так далее. И это те долги, которые накапливаются и с которыми нужно работать», — подытожил эксперт.