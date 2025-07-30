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Генерал Попов объяснил, чем Россия важна для NASA

Глава «Роскосмоса» Баканов в Хьюстоне встречается с руководством NASA.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Аргументы и факты

Заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов объяснил, чем сегодня Россия важна для NASA. Об этом он сказал aif.ru, комментируя визит главы госкорпорации «Роскосмос» Дмитрия Баканова во главе делегации РФ в Хьюстон для встречи с руководством американского космического агентства.

Данная встреча в очном режиме была организована впервые за восемь лет.

«Американцы ценят Россию за то, что у нее есть элемент обеспечения безопасности космических полетов. Мы можем в любое время поднять, запустить ракету, поднять аварийный корабль для того, чтобы, если что-то случается, снять экипажи с орбиты, чтобы не погибли космонавты. А кого они будут представлять: Европейское космическое агентство, Российское космическое агентство или NASA, это абсолютно неважно. Главное — человеческая жизнь, и все это понимают. Кроме того, многие научно-исследовательские разработки наших специалистов американцы с удовольствием берут и применяют», — отметил Попов.

Ранее генерал-майор рассказал, какие вопросы могут обсуждаться в ходе встречи главы Роскосмоса Баканова и руководства NASA в Хьюстоне.