Генерал Попов объяснил, чем Россия важна для NASA

«Американцы ценят Россию за то, что у нее есть элемент обеспечения безопасности космических полетов. Мы можем в любое время поднять, запустить ракету, поднять аварийный корабль для того, чтобы, если что-то случается, снять экипажи с орбиты, чтобы не погибли космонавты. А кого они будут представлять: Европейское космическое агентство, Российское космическое агентство или NASA, это абсолютно неважно. Главное — человеческая жизнь, и все это понимают. Кроме того, многие научно-исследовательские разработки наших специалистов американцы с удовольствием берут и применяют», — отметил Попов.