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Движение на улице Цвиллинга в Челябинске закроют из-за забега 1 августа

Ограничения коснутся также движения трамваев.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Пресс-служба ЮУЖД

Движение на участке улицы Цвиллинга от Орджоникидзе до Лазаретной закроют в Челябинске вечером 1 августа из-за проведения благотворительного забега «Достигая цели». Об этом сообщили в пресс-службе ЮУЖД, выступающей организатором мероприятия.

Проезд по Цвиллинга, а также соседним улицам Евтеева и Перовской будет закрыт в пятницу с 19:00 до 21:30. Также в это время трамваи не смогут проехать в направлении железнодорожного вокзала.

Автовладельцев также предупредили, что с 6:30 до окончания спортивного мероприятия нельзя будет припарковаться на улицах, где введены ограничения.

Благотворительный забег «Достигая цели» начнётся 1 августа в 17:30 на стадионе «Локомотив». Его участникам предстоит преодолеть одну из дистанций в 400 метров, 1520 метров и пять километров. Вырученные от забега средства пойдут на помощь детям, которым требуется дорогостоящее лечение.