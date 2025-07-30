Число россиян с зарплатой от миллиона рублей достигло рекордных показателей

Согласно исследованию, число россиян с доходом от миллиона рублей почти вдвое превысило показатель 2023 года, когда таких работников в стране было 24 400. Большая часть миллионеров (34 399 человек) получает от одного до двух миллионов рублей в месяц, тогда как от двух до трех миллионов — 5728 человек, а свыше трех миллионов — 5301 работник.