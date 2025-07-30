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Число россиян с зарплатой от миллиона рублей достигло рекордных показателей

В России в 2025 году количество граждан, чья ежемесячная заработная плата превышает один миллион рублей, достигло 45 428 человек. Об этом свидетельствуют данные Федеральной службы государственной статистики (Росстата).

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»

В России в 2025 году количество граждан, чья ежемесячная заработная плата превышает один миллион рублей, достигло 45 428 человек. Об этом свидетельствуют данные Федеральной службы государственной статистики (Росстата).

Согласно исследованию, число россиян с доходом от миллиона рублей почти вдвое превысило показатель 2023 года, когда таких работников в стране было 24 400. Большая часть миллионеров (34 399 человек) получает от одного до двух миллионов рублей в месяц, тогда как от двух до трех миллионов — 5728 человек, а свыше трех миллионов — 5301 работник.

Наибольшая концентрация высокооплачиваемых специалистов наблюдается в сфере информации и связи (9,9 тысячи человек), торговле (6,7 тысячи человек), обрабатывающей промышленности (6,3 тысячи человек), а также в финансовых и страховых компаниях (6,2 тысячи человек).

В целом, доля россиян с заработной платой, превышающей один миллион рублей, составляет 0,16 процента от общей численности работников, тогда как в 2023 году этот показатель был вдвое меньше — 0,08 процента.

Исследование Росстата проводилось среди 95,4 тысячи организаций, за исключением малого бизнеса, и охватило 28,4 миллиона работников, передает РИА Новости.

В связи с ростом инфляции в России с 1 октября отдельным категориям госслужащих повысят зарплату на 7,6 процента. «Вечерняя Москва» разбиралась, кто еще может рассчитывать на повышение заработной платы.