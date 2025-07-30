Жителя Перми будут судить за смертельное ДТП

Следствие установило, что днем в мае фигурант вел «Газель» по автодороге «Кунгур — Соликамск» и в районе Гремячинска, пытаясь уйти от столкновения со стоящей на трассе по ходу движения «Газелью», грубо нарушил ПДД, а также требования знаков «Дорожные работы» и «Объезд препятствия слева». Пермяк выехал на правую обочину дороги и наехал на работника дорожной службы, производившего ремонтные работы. Пострадавший, 48-летний житель Чусового, получил несовместимые с жизнью травмы и скончался на месте.