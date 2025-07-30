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Жителя Перми будут судить за смертельное ДТП

В Губахе завершено расследование уголовного дела в отношении 50-летнего жителя Перми.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»

В Губахе завершено расследование уголовного дела в отношении 50-летнего жителя Перми. Мужчине предъявлено обвинение в нарушении лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека, сообщает ГУ МВД по Пермскому краю.

Следствие установило, что днем в мае фигурант вел «Газель» по автодороге «Кунгур — Соликамск» и в районе Гремячинска, пытаясь уйти от столкновения со стоящей на трассе по ходу движения «Газелью», грубо нарушил ПДД, а также требования знаков «Дорожные работы» и «Объезд препятствия слева». Пермяк выехал на правую обочину дороги и наехал на работника дорожной службы, производившего ремонтные работы. Пострадавший, 48-летний житель Чусового, получил несовместимые с жизнью травмы и скончался на месте.

Теперь уголовное дело передано на рассмотрение в суд.